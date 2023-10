Espen Barth Eide mener regjeringen er folkelig

Oslo 20230208. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) på talerstolen under Stortingets muntlige spørretime.Foto: Rodrigo Freitas / NTB

NTB

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) er ikke enig i kritikken om at Ap er lite folkelig.

Stortingsrepresentant og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, Per Vidar Kjølmoen, sa i Klassekampen torsdag at hans parti har blitt for lite folkelig. Folk i nærbutikken i Isfjorden i Rauma, der han bor, kjenner seg ikke lenger igjen i Ap på samme måte som før, mener han.

Klimaminister Espen Barth Eide sier til Klassekampen at han føler at problemet ikke nødvendigvis ligger akkurat der.

– Vi har blant de mest folkelige regjeringene i verden. Jeg er veldig glad for at mange av mine kolleger har mer erfaring fra yrkeslivet enn fra akademia, sier Eide. Han refererer til en undersøkelse som nylig viste at Norge er blant de landene i verden der regjeringsmedlemmene har lavest utdanning.

VG meldte denne uken at norske regjeringer er blant dem i verden med lavest utdanning. Funnet er basert på en undersøkelse som har sett på cirka 40.000 regjeringsmedlemmer over hele verden i perioden 1966 til 2021. Blant 126 land som forskerne har undersøkt, ligger Sverige, Norge og Danmark helt på bunnen.

Men ifølge Klassekampen er det bare fire av de 18 statsrådene i dagens regjering som ikke har mastergrad. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er elektriker, fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) er sauebonde og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er ufaglært yrkespolitiker. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har jobbet i serveringsbransjen i mange år og har en bachelor i litteraturvitenskap.

Resten av regjeringen har stort sett en mastergrad i enten juss eller statsvitenskap, mens barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er lege, og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er historiker.