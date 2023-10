Rødt fikk flertall for forslag om mer åpen partifinansiering

NTB

«Aksjon for borgerlig valgseier» (ABV) samler inn anonyme pengegaver til partier på borgerlig side, men torsdag vedtok Stortinget et forslag om mer åpenhet.

ABV ble den suverent største enkeltstående bidragsyteren under høstens valgkamp. De ga til sammen 12 millioner kroner til Fremskrittspartiets valgkampkasse før valget 11. september, skriver Dagbladet.

Støtten har vært svært kontroversiell. Både Frp og ABV er blitt beskyldt for å forsøke å omgå reglene i partiloven fordi de holder det hemmelig hvem de enkelte giverne er.

Torsdag vedtok et klart flertall på Stortinget et forslag fra Rødt som kan bety slutten på denne muligheten for å gi anonym støtte til politiske partier.

«Stortinget ber regjeringen utrede forslag til endring av partiloven som sikrer at reelle bidragsytere av bidrag over de beløpsgrenser som loven fastsetter, innberettes og offentliggjøres. Regjeringen bes om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte etter at utredningen er gjennomført», heter det i vedtaket.

– Rødt har fått et viktig gjennomslag om at regjeringa nå må ta tak i lovverket for partifinansiering for å holde amerikanske tilstander unna norsk politikk, sier Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt, i en pressemelding.

Hun mener at anonyme pengestrømmer til partiene kan rokke ved demokratiets grunnvoller.

Ap, H, Sp, SV, V og MDG støttet forslaget og stemmetallene var 85 for, 16 mot.