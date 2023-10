Forsvarere trekker seg i Jonas-saken

NTB

Advokatene Geir Jesinsky og Henriette Høiberg fratrer som forsvarere for en av personene som er siktet i Jonas Henriksen-saken.

Advokatene er ansatt i Elden Advokatfirma, og viser til at advokatene Thomas Randby og Ellen Tvedten Jorem i samme firma representerer en annen av de siktede.

– Når vi representerer flere klienter i samme sak har vi et ansvar for å fratre dersom klientene ikke lenger har samsvarende interesser, sier advokat Geir Jesinsky i Elden Advokatfirma.

Advokatene opplyser at det de siste dagene har kommet opplysninger i saken som gjør at advokatene i fellesskap har kommet fram til at klientene ikke lenger har samsvarende interesser.

– Selvstendig ansvar

– Advokat Høiberg og jeg har i dag meddelt vår klient og politiet at vi må frasi oss oppdraget, og at klienten vil få oppnevnt ny forsvarer, sier advokat Geir Jesinsky i Elden Advokatfirma.

Jesinsky og Høiberg representerte 30-åringen som er den andre pågrepne i saken, mens Randby og Jorem representerer 28-åringen som ble fengslet først.

NTB har tidligere omtalt interessekonflikten.

– Advokatene har et selvstendig ansvar. Hvis det er en betydelig og konkret risiko for at interessemotsetning kan oppstå, vil vi be om at en av dem blir byttet ut, sa politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt til NTB.

Klare regler

I reglene for god advokatskikk fra Advokatforeningen heter det at « I samme sak må ikke en advokat rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette.»

I reglementet heter det også at denne regelen gjelder for advokatselskaper, kontorfellesskap med «alle dets deltakere».

Også i straffeprosessloven går det fram at samme person kan ikke være forsvarer for flere siktede som har motstridende interesser.