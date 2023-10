Politiet: Siktede i dobbeltdrapssaken i Kristiansand er død

Politiet fikk forrige onsdag melding om to døde personer i Vågdsbygd i Kristiansand. De døde var en kvinne og hennes datter på åtte år.

Mannen som ble funnet død i sjøen i Kristiansand tirsdag, er 46 år gamle Alwan Ahmed Alawneh. Han er siktet for dobbeltdrapene i Vågsbygd.

Det bekreftet politiinspektør Cecilie Pedersen på en pressekonferanse torsdag.

– Den avdøde er 46 år gamle Alwan Ahmed Alawneh, som politiet har siktet og etterlyst for drapene i Vågsbygd på en mor og en datter, sier hun.

Alawneh var far til den åtte år gamle jenta som ble funnet drept forrige onsdag.

Politiet vil ennå ikke gå ut med årsaken til dødsfallet, men opplyser at de pårørende er varslet. Det er også opprettet en egen sak for å finne ut av hva som har skjedd med 46-åringen.

– En svært tragisk sak

– Dette er en svært tragisk sak. Det er en krise som har rammet flere familier. Det er mange berørte, og vi oppfordrer derfor til å vise hensyn.

Åse Johnsen Drabløs er bistandsadvokat til de pårørende. De håper politiet nå kan finne nye svar.

– De pårørende er lettet for at han er funnet. Jeg vil ikke utdype mer om akkurat det, men det skal være begravelse i ettermiddag. De pårørende håper nå at politiet finner nye svar så raskt som mulig i etterforskningen. De ønsker å vite hva som har skjedd, sier Drabløs til Nettavisen.

– De takker for støtten de har fått i denne enormt vanskelige tiden, legger hun til.

Politiet kommer til å fortsette etterforskningen i dobbeltdrapssaken for å få svar på flere sentrale spørsmål.

– Vi er opptatt av å finne ut av hva som har skjedd, foranledning og motiv, sier Pedersen.

Hun sier politiet ikke utelukker at det kan være andre eller flere gjerningspersoner.

Var internasjonalt etterlyst

Det var litt over klokken 13 onsdag i forrige uke at politiet fikk melding om en alvorlig hendelse i en bolig i Vågsbygd i Kristiansand. Da de ankom stedet, fant de en kvinne og hennes åtte år gamle datter døde.

Dagen etter ble Alawneh både siktet og etterlyst internasjonalt i over 200 land.

Tirsdag denne uken ble det gjort funn av en død mann i sjøen i Kristiansand. Mannens identitet var ikke kjent, og politiet sa da at det var naturlig å etterforske om dødsfallet kunne ha en sammenheng med dobbeltdrapssaken.

Mannen ble sendt til obduksjon og identifikasjon, og torsdag ble det altså klart at den avdøde mannen i sjøen var Alawneh.

Ofrene begraves torsdag

Kvinnen og hennes datter begraves fra Voie kirke i Kristiansand torsdag klokken 17.

Begravelsen blir åpen, slikt at alle som ønsker, kan delta.

– De etterlatte ønsker ikke at det tas bilder eller filmes fra begravelsen, og de forventer respekt for dette ønsket både fra mediene og de som deltar i begravelsen, opplyser bistandsadvokatene Saeme og Drabløs.