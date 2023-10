Solberg advarte mot aksjefall ved et statlig Hydro-oppkjøp i 2021, melder E24

NTB

I 2021 advarte Høyre-leder Erna Solberg mot et større statlig oppkjøp av Hydro. Hun mente blant annet at det ville føre til aksjefall.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum foreslo å øke regjeringens eierandel i Hydro, som er på litt over 34 prosent.

Under et bedriftsbesøk hos Hydro under valgkampen i 2021 sa Solberg tydelig fra til VG hva hun mente om Vedums utspill:

– Hvis en eventuell rødgrønn regjering øker eierandelen til 50,1 prosent, vil sannsynligvis verdien av Hydro på børsen bli mindre fordi man skyver ut private aktører.

På dette tidspunktet eide hennes ektemann Sindre Finnes 6.000 aksjer i selskapet, til en verdi av rundt 335.000 kroner, ifølge aksjelisten Høyre og Erna Solberg har lagt fram, skriver E24.

Solberg har forklart at hun trodde ektemannen eide Hydro-aksjer for rundt 50.000, og at hun derfor ikke var inhabil i saker som gjaldt selskapet. Etter at de nye tallene er kommet fram denne høsten, har hun erkjent at hun var inhabil i en rekke saker, blant annet alle saker som har hatt tilstrekkelig betydning for Hydro.