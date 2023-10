Undersøkelse: Halvparten unngår åpenhet om legning i religiøse miljøer

NTB

I en undersøkelse blant LHBT+-personer forteller én av fire at de har blitt utsatt for konverteringsterapi. Mange unngår åpenhet om legning i religiøse miljøer.

Rapporten er laget for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) av Nordlandsforskning, skriver Vårt Land.

Den baserer seg på svar fra 253 LHBT+-personer, i hovedsak med bakgrunn fra kristne trossamfunn.

– Dette viser viktigheten av å få et lovforbud mot konverteringsterapi på plass. I tillegg må vi benytte denne rapporten til å se på hvilke andre tiltak vi bør iverksette, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Mobbing og krenkelser

Seks av ti oppgir at de har blitt utsatt for diskriminering, mobbing eller krenkelser i et religiøst miljø. Nær halvparten oppgir at de unngår å være åpne om legningen sin i slike miljøer.

– Tallene viser en høy forekomst av både konverteringsterapi og diskriminering i religiøse miljøer. Dette underbygger dessverre de antakelsene Bufdir gjorde i forbindelse med en enkel spørreundersøkelse vi sendte ut til skeive og religiøse organisasjoner i 2020, sier avdelingsdirektør Anna Bjørshol i Bufdir.

Religiøse ledere

Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse. I tillegg er det gjort dybdeintervjuer med 17 personer, der de er spurt om blant annet om erfaringer med å være skeiv og religiøs.

I denne delen kommer det fram at konverteringsterapi forekommer i både sekulære og religiøse kontekster. Den kan utøves av personer i ulike posisjoner og kontekster, og særlig av religiøse ledere, helsepersonell og familie.