Fengslingen av siktet 30-åring i Jonas-saken forlenges med fire uker

Advokat Geir Jesinsky er forsvarer for den 30 år gamle mannen som er siktet i Jonas-saken. Foto: Emilie Holtet / NTB

NTB

Den 30 år gamle mannen som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Jonas Henriksen, får forlenget varetektsfengslingen med fire uker.

Fengslingen er forlenget fram til 2. november. Det er brev-, besøks- og medieforbud i hele perioden. Han må samtidig sitte i isolasjon i to uker.

Det kommer fram av en kjennelse fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett torsdag.

30-åringen ble pågrepet i Elverum 20. september og ble varetektsfengslet i to uker. Da han møtte under fengslingsmøtet i Ringerike, Asker og Bærum tingrett i Hønefoss onsdag, begjærte han seg løslatt.

Han nekter for å ha noe å gjøre med drapet på Jonas Aarseth Henriksen, som ble funnet død 17. august.

Mannens forsvarer, Geir Jesinsky, sa imidlertid til VG at hans klient knyttet seg til hærverk som er utført i tilknytning til Henriksen.

– Han har for så vidt knyttet seg til et par hendelser knyttet til hærverk. Dette er bare for å styrke hans forklaring, og det han har gjort, sa Jesinsky.