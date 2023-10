Unik steinaldergrav funnet på Vestlandet

Arkeologene har gjort et historisk funn inkludert godt bevarte beinrester i en 4000 år gammel grav i Selje.

NTB

Hittil har det vært en gåte hvordan jordbruket kom til Vestlandet. Et historisk funn av en 4000 år gammel grav i Selje kan gi svar, melder NRK.

Godt bevart og forseglet nede i sand har arkeologer funnet en hellekistegrav like gammel som pyramidene i Egypt, like sør for Vestkapp i Selje i Vestland. Graven stammer fra begynnelsen av tidlig steinalder, som var 4000–1800 år før vår tidsregning, en periode der jordbruket vokste fram. Det er imidlertid ennå mange ubesvarte spørsmål rundt utviklingen.

Lignende graver er tidligere bare funnet i Buskerud, Østfold og i Danmark.

– Dette er det mest unike funnet i Norge på mer enn 100 år, sier Morten Ramstad ved fornminneseksjonen ved Universitet i Bergen til NRK.

Godt bevart

Nede i graven, som er fire meter lang og over to meter bred, er det så godt bevart beinmateriale fra mennesker at det er mulig å finne ut hvor gamle de var da de døde, hvor de opprinnelig stammer fra og hvordan de havnet akkurat på Vestlandet.

Ikke minst vil det være mulig å si mer om når jordbrukskulturen ble etablert på Vestlandet og få innsikt i tidlig jordbruksfase.

Jordbruksrevolusjon

Jordbruket kom til Norge rundt 3950 før vår tidsregning. Da ble Skandinavias første jordbrukskultur etablert rundt Oslofjorden.

Ifølge Store norske leksikon var det en betydelig folkeøkning i Norge i yngre steinalder, der innføringen av jordbruket trolig var årsak. Fehold og jordbruk kombinert med fangst og fiske ga så allsidig næringsgrunnlag at langt flere mennesker enn før kunne bosette seg og overleve.