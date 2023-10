Byggenæringen: Regjeringens enøk-plan er kraftløs

NTB

Regjeringens plan for energieffektivisering mangler tydelige mål og kraftfulle grep, mener Byggenæringens Landsforening (BNL).

– For å løse klimaproblemet og forbedre kraftsituasjonen er energieffektivisering det som raskest kan frigjøre fornybar energi. Tiden er overmoden for et krafttak for energieffektivisering. Regjeringens handlingsplan var ikke det, sier bærekraftsdirektør Guro Hauge i BNL i en pressemelding.

Hun ber Stortinget sørge for at det kommer på plass tydelige mål og tiltak for å nå dem.

Den økte bevilgningen på 180 millioner kroner til energieffektivisering neste år monner ikke, mener bransjeorganisasjonen.

BNL viser til energikommisjonens rapport fra februar. Ifølge den kan energieffektivisering og lokal energiproduksjon frigjøre like mye kraft som vannkraft samt vindkraft til land og til havs til sammen.