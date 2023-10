NTB

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø i fjellene i Sør-Norge inkludert Trøndelag.

I varslet for fjellene i Sør-Norge heter det at snøgrensa vil ligge på mellom 800 og 1000 meter over havet.

– Vi venter at det kan komme 10–20 centimeter. Pass på at bilen er riktig skodd om du skal ut å kjøre, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Det er sendt ut et eget varsel på gult nivå for fjellene i Møre og Romsdal og Trøndelag. Snøgrensa her vil ligge på mellom 500 og 800 meter over havet.