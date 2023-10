Flere fløy med Norwegian – få avganger ble innstilt

NTB

Norwegian fraktet vel to millioner passasjerer i september. Det er en økning på 8 prosent fra samme måned i fjor, opplyser selskapet.

– September ble nok en god måned for Norwegian. Vi hadde over to millioner passasjerer, og den operasjonelle driften ligger i toppsjiktet i Europa, sier administrerende direktør Geir Karlsen i Norwegian.

Samme måned i fjor fløy 1,87 millioner med selskapet. Regulariteten er på det beste nivået på halvannet år, og punktligheten er også forbedret, påpeker han.

I september hadde selskapet i gjennomsnitt 80 fly i drift, og 99,7 prosent av de oppsatte avgangene ble gjennomført. De som ikke ble gjennomført, skyldtes bemanningsproblemer ved Gatwick i London og nasjonale streiker i Italia.

Punktligheten, målt som andel avganger innen 15 minutter etter ordinær tid, var i september på 84,6 prosent.

Kabinfaktoren – det vil si hvor fulle flyene var – var på 84,1 prosent, en liten nedgang fra september 2022.

Vinteren er en roligere sesong for Norwegian, men reisemål i Sør-Europa er fortsatt etterspurt, ifølge Karlsen.

– Samtidig er storbyferier i østeuropeiske land blitt mer populære denne høsten, sier Karlsen.

Selskapet har varslet nye reisemål neste år som skal kunngjøres i november.