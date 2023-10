Mann skadd i slåssing på Oslo S – dro til Storgata og havnet i ny slåsskamp

NTB

En mann er lettere skadd etter at to personer sloss på Oslo S. Kort tid etterpå havnet den skadde mannen i en ny slåsskamp i Storgata.

Politiet rykket ut med mange patruljer på meldingene om slåssing på jernbanestasjonen i Oslo sentrum torsdag morgen.

– Der var det én mann som fløy etter en annen, og i hvert fall én fornærmet ble slått med en krykke og fikk et kutt i ansiktet, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet meldte om hendelsen klokken 6.40 torsdag morgen.

Politiet var i kontakt med den ene av mennene som var involvert i slåsskampen. Han var lettere skadd og fikk gå.

Kort tid etterpå fikk politiet melding om en ny slåsskamp mellom to menn, denne gangen i utenfor Kiwi i Storgata, rundt 400 meter unna Oslo S.

– Vedkommende som var fornærmet part i hendelsen på Oslo S, er også involvert i hendelsen i Storgata. Det er sikkert en føljetong her, uten at vi har fått rollen til den andre helt klart for oss, men den andre mannen skal ikke være den samme som var involvert på Oslo S, sier Nysæter.

De to som sloss i Storgata, er en mann i midten av 20-årene og en mann i slutten av 30-årene.

– Det er brukt en glassflaske som det er truet med, og én av de involverte har fått et kutt i en hånd, mens det er en flenge i bakhodet på den andre. Det er altså utdelt vold i to retninger, sier operasjonslederen.

Politiet har opprettet sak, men det er foreløpig ikke klart om noen blir pågrepet. Begge får oppfølging av ambulanse på stedet.