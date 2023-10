NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 5. oktober.

Tøff oppgave for Molde i Europaligaen

Molde møter høytflyvende Bayer Leverkusen i en kamp i 2. runde i Europaligaens gruppe H. Det tyske storlaget ledes av Xabi Alonso, og er så langt ubseiret denne sesongen. Tidligere Bodø/Glimt-spiss Victor Boniface er lagets toppscorer. Molde tapte sin første kamp i gruppespillet mot Qarabag FK, mens Leverkusen slo svenske Häcken. Kampen spilles på Aker Stadion og starter klokken 21.00.

Bodø/Glimt opp mot Ronny Deila og Vetlesen

Bodø/Glimt spiller torsdag 2. runde i gruppespillet i Conferenceligaen for menn. Kampen i gruppe D spilles på hjemmebane i Bodø mot det belgiske laget Brugge.

Det belgiske lagets norske trener, Ronny Deila, har ikke med deg det norske stjerneskuddet Antonio Nusa (18). Han sliter fortsatt med en skade. Hugo Vetlesen er derimot med og møter gamle lagkamerater. I kampen i 1. runde spilte Bodø/Glimt uavgjort mot sveitsiske Lugano. Kampen spilles på Aspmyra stadion og starter klokken 18.45.

Viktige handelstall fra Tyskland og USA

Klokken 8 legges tallene for Tysklands eksport fram. Konsekvensene av Ukraina-krigen har rammet landet hardt. Tysk økonomi, som lenge var verdensledende, står i år i fare for å krympe. Industriproduksjonen falt i juli for tredje måned på rad, og det er frykt for at Europas største økonomi er inne i en lengre nedgangstid.

Klokken 14.30 norsk tid legges tallene for USAs handelsbalanse frem.

Armenias statsminister og Aserbajdsjans president møtes i Spania

Armenias statsminister Nikol Pasjinjan og Aserbajdsjans president Ilham Alijev skal delta på et møte i Spania. Det er det første møtet mellom de to siden juli.

Til stede er også Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands statsminister Olaf Scholz og EUs president Charles Michel.

Vinneren av nobelprisen i litteratur 2023 kunngjøres

Vinneren av nobelprisen i litteratur kunngjøres kl. 13. Blant tidligere prisvinnere finner man noen av de største forfatterne i historien. Denne nobelprisen regnes for å være den viktigste litteraturprisen i verden. Tre norske forfattere har vunnet prisen: Bjørnstjerne Bjørnson i 1903, Knut Hamsun i 1920 og Sigrid Undset i 1928.