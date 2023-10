NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 5. oktober.

Sjåfør mistet livet i tunnelulykke på E134

En bilfører mistet livet da en bil kjørte i tunnelveggen i Elgskauåstunnelen på E134 i Røyken i Asker natt til torsdag. Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 4.40.

– Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet til bilfører sto ikke til å redde. Vedkommende ble erklært død på stedet, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Tunnelen er inntil videre stengt i begge retninger, opplyser politiet. Pårørende er ikke varslet.

Antallet biltyverier i Norge har stupt

I 2003 ble det stjålet mer enn 14.600 biler i Norge. 20 år senere er tallet nede i rundt 2400 biler årlig.

Rattlås, elektronisk startsperre og GPS-sporing av moderne biler gjør jobben vanskeligere for biltyvene. I tillegg er stjålne elbiler lite attraktive i utlandet.

– Innføringen av elektronisk startsperre som markedsstandard nærmest sklitaklet vinningsforbryterne, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Stortingsrepresentant foreslår obligatorisk foreldrekurs

Alle foreldre bør kurses for å lære å takle foreldrerollen, mener stortingsrepresentant Anja Abusland fra Senterpartiet.

– Barn og foreldre får god oppfølging i sitt første leveår. Men etter det, og fram til skolestart, er det ikke nok fokus på foreldrerollen, sier stortingsrepresentant Anja Abusland (Sp) til Fædrelandsvennen.

Utspillet kommer etter avisoppslag der barnehageansatte sier at barn som er voldelige på skolen, viser tegn til dette allerede i barnehagen.

Mann i 20-årsalderen skutt i Sverige

Natt til torsdag ble en mann skutt i Haninge kommune utenfor Stockholm. Politiet opplyser at han var ved bevissthet da han ble fraktet til sykehus. Mannen er i midten av 20-årsalderen, melder politiet. Hendelsen skjedde ved 1-tida i Brandbergen, en forstad til Handen.

En drøy halvtime senere pågrep politiet to personer i en taxi. Disse er mistenkt for drapsforsøk. Bilen er tatt i beslag, og drosjesjåføren ble også tatt inn til avhør.

Barn døde da gravid kvinne ble truffet av streifskudd

En gravid kvinne mistet barnet etter å ha blitt truffet av streifskudd da hun satt på en buss i Holyoke i Massachusetts onsdag, bekrefter politiet. Bussen passerte da en

Kvinnen ble fraktet til sykehus i kritisk tilstand, og barnet ble forløst og forsøkt reddet. Dessverre lyktes det ikke legene å redde babyens liv, opplyser statsadvokatkontoret i Hampden.

Det er ikke opplyst mer om kvinnens tilstand. Politiet sier de har pågrepet tre menn de mistenker for å ha vært involvert i skytingen.

Studenter utenfor livsfare etter skytingen i Maryland

Ingen av de fem studentene som ble skutt på et universitetscampus i Baltimore, Maryland tirsdag, er livstruende såret. Politiet tror de ble tilfeldige ofre.

Ifølge politiet Baltimore åpnet minst to personer ild under en krangel mellom to grupper ved Morgan State University ved 21.30-tida på kvelden lokal tid.

De fem skadde, fire menn og en kvinne i alderen 18 til 22 år, var trolig ikke målet for skytingen, ifølge politiet. Fire av dem er studenter. Ingen er så langt pågrepet. Ordføreren i byen har gjentatt sitt krav til Kongressen om strengere våpenlover i USA.