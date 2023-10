– 15 milliarder ekstra til Forsvaret er en dråpe i havet

15 milliarder ekstra til Forsvaret er altfor lite. Det styrker ikke forsvaret vårt i det hele tatt, sier Tor Ivar Strømmen, orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen. Her ser vi en eldre Leopard 2A4 på Rena leir. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Støre-regjeringens forslag om å øke forsvarsbudsjettet med 15 milliarder er en dråpe i havet, mener Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen.

Statsbudsjettet for neste år blir lagt fram for Stortinget fredag, men det er allerede nå klart at Forsvaret vil få økt sitt budsjett med 15 milliarder kroner - en økning på 20 prosent fra årets budsjett.

– Jeg synes dette nok en gang er altfor lite, og det styrker ikke forsvaret vårt i det hele tatt, sier Tor Ivar Strømmen, orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen, til TV 2.

Forsvarsbudsjettet samlet vil være 90,8 milliarder kroner, men 7,5 milliarder til Ukraina er inkludert i de ekstra 15 milliardene

– De skjuler støtten til Ukraina inne i det som skal være økningen av forsvarsbudsjettet, og to tredjedeler av restbeløpet spises opp av inflasjon, som er ekstra høy på forsvarsmateriell, sier krigsforskeren.

Dessuten kjøper Norge mye forsvarsmateriell i utlandet og med dagens kronekurs får vi mye mindre for pengene, forklarer han.

– Da står vi igjen med 2–3 milliarder, som er den reelle økningen. Det gir Forsvaret ingen verdens ting, sier Strømmen.