Stortingsrepresentant: Fullt mulig at Ap blir et tiprosentparti

Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen sier Ap og venstresiden tilpasse seg. Når industriarbeidere går til Høyre og Frp, er det ikke velgerne, men Ap det er noe galt med, slår han fast. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Arbeiderpartiet har et problem med for mye symbolpolitikk, for lite folkelighet og for svak strømpolitikk, mener stortingsrepresentant og sentralstyremedlem i partiet.