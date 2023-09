Brann i Halden slukket

NTB

En leilighet i Halden ble totalt utbrent lørdag kveld. Alle beboere er reddet ut.

Politiet meldte om brannen rett før klokken 23, og klokken 23.13 skriver Øst politidistrikt på X at brannen er slukket. En leilighet i første etasje i bygningen i Tistedal i Halden er imidlertid totalt utbrent.

Ifølge politiet tar brannmannskapene hånd om en katt som ble reddet ut av røyken, men ingen personer skal være skadd. Katten overlevde og er sendt til et dyrehospital.

– Det var nesten slukket da vi kom fram. Det er brukt en del håndslukkere, og det er tømt mye pulver. De hadde gjort en god jobb, sier vaktleder Leif Høyland ved Øst 110-sentral til Halden Arbeiderblad.

Brannmannskapene driver med etterslukking og utlufting av leiligheten.

Politiet skriver at det er mistanke om at det var brann i et batteri i en elsparkesykkel som førte til at leiligheten tok fyr.

Politiet har også beslaglagt en drone med kamera. Den fløy inn i området rundt brannen uten tillatelse. Droneflygeren bes melde seg for politiet i Halden.