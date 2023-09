Røde Kors ber folk dobbeltsjekke tursekker

NTB

Sjekk hva turkameraten har med i sekken for å takle skader, kulde og mørke, er anbefalingen fra Norges Røde Kors.

Det skriver de i en pressemelding idet høstferien er i gang i deler av landet.

– Vi ser hvert år tilfeller av at turgåere ikke har tatt høyde for at det både har blitt kjøligere og at det mørkner tidligere enn for bare få uker siden med sene sommerkvelder. Vi oppfordrer alle til å gjøre sitt for å ikke havne i trøbbel i naturen, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Snøgrensa er på vei nedover, og noen steder har den første snøen allerede falt.

– Ikke bli overrasket om det kommer snø i områder der du nylig gikk på tur i sommerklær, sier hun.

Løvik ber foreldre tenke litt ekstra gjennom hva de pakker i tursekken og alltid ha med ekstra skift og ulltøy. Videre anbefaler Røde Kors en «kameratsjekk».

– Dersom en i turfølget blir skadd, kan det være avgjørende for om de andre klarer å hjelpe om man vet hvem som for eksempel har med førstehjelpsutstyr og hvor dette er plassert i sekken, sier hun.

Blant utstyret Løvik anbefaler er ekstra klær, mat og varm drikke, kart og kompass, liggeunderlag, hodelykt, vindsekk og førstehjelpsutstyr.