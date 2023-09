Motorsyklist bekreftet omkommet etter ulykke på E16 i Hole

NTB

En motorsyklist er bekreftet omkommet etter en møteulykke på E16 ved Sundvollen i Hole kommune i Viken.

Det skriver Sørøst politidistrikt.

De nærmeste pårørende er varslet.

Fra før var det kjent at det var en alvorlig ulykke mellom en motorsykkel og en bil, der bilen tok til å brenne. Nå skriver imidlertid politiet at et tredje kjøretøy var innblandet.