Forskere skal undersøke om nye militære sonarer påvirker atferden til hval

NTB

En ny type sonarer som mange nasjoner vurderer å ta i bruk, skal testes av Forsvarets forskningsinstiutt for å se om de påvirker hvalers atferd.

Forsøkene skal pågå fra fredag 6. oktober til 1. november rundt Fugløybanken, der det i denne perioden er samlet spekkhoggere og knølhval som beiter på sild, opplyser FFI i en pressemelding.

– De nye sonarene har lavere lydnivå, men lydpulsene har lengre varighet enn konvensjonelle sonarer. Det er viktig å teste hvordan hvalen reagerer på disse over tid, sier forsker Petter Kvadsheim.

Han forteller at forskernes hypotese er at de nye sonarene har mindre skadepotensial fordi de har lavere lydtrykk. Samtidig kan det kanskje forstyrre hvalen mer siden signalet varer lengre.

Under testene skal forskerne bruke småbåter for å feste sensorer på hvalene med sugekopp. Sensorene registrerer lyd som dyret selv lager, lydene de eventuelt utsettes for, dykkeadferd, svømmehastighet og hvor de vandrer. Slik kan de kartlegge hvordan hvaler reagerer på sonarpulser.

Sugekoppene er programmert til å falle av etter 24 timer.

I sommer ble et vågehvalprosjekt midlertidig stanset etter at en vågehval druknet etter anlegget ble skadet under uvær i sommer.