Regjeringen varsler ny ekteskapslov

Regjeringen foreslår i et forslag til ny ekteskapslov at det skal bli forbudt å gifte seg med søskenbarn. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Regjeringen har sendt ut forslag til ny ekteskapslov. Den foreslår blant annet å gjøre ekteskap mellom søskenbarn forbudt.

I dag er det ikke forbudt for fetter og kusine å gifte seg, eller for en onkel å gifte seg med sin niese, eller en tante å gifte seg med sin nevø. Det ønsker regjeringen å endre på, skriver Aftenposten.

Formålet er å motvirke helseskader hos barn. Folkehelseinstituttet peker på at hvis en fetter og en kusine får barn, øker risikoen for spedbarnsdød og medfødte misdannelser. Myndighetene antar at det også vil kunne redusere risikoen for tvangsekteskap, ifølge avisen.

– Øker risikoen

– Det å få barn med en i nær slekt øker risikoen for enkelte former for arvelige sykdommer, sier seniorforsker Ragnhild Ørstavik i Folkehelseinstituttet.

Årsaken er at foreldrene deler mer genmateriale, slik at begge oftere er bærere av den samme sykdomsgivende genvarianten.

Høringsfristen for forslaget gikk ut onsdag, og flere fagfolk som har gitt innspill, sier at forslaget er for dårlig begrunnet.

Ett av fire ekteskap inngås mellom søskenbarn

Risikoen for dødfødsel, spedbarnsdød og medfødte misdannelser øker noe. Men de mener at tallene er så lave at dette ikke er noe folkehelseproblem, og frykter at den foreslåtte lovendringen først og fremst vil bli sett på som et innvandringsregulerende tiltak.

Selv om trenden med søskenbarnekteskap er nedadgående, er det blant norskpakistanere fremdeles ett av fire ekteskap som inngås mellom to søskenbarn.