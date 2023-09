Mann truet ungdommer med kniv og øks – er pågrepet

NTB

En mann i 50-årene er pågrepet etter å angivelig ha truet flere ungdommer i Nome i Vestfold og Telemark.

Øst politidistrikt skriver på X natt til lørdag at nødtelefonen ble oppringt av livredde ungdommer som hevdet at en for dem ukjent mann forfulgte dem og truet med både kniv og øks.

En politipatrulje kom raskt til stedet og pågrep mannen etter kort tid. Han kjøres til arresten.

Ingen kom fysisk til skade i hendelsen, og politiet skal foreta avhør av både mannen og ungdommene.