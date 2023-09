Bufdir: Mindre endringer i godkjente vigselsritualer gjør ikke ekteskap ugyldige

NTB

Metodistkirken kan ha brukt en vigselsliturgi som ikke har vært godkjent. Nå sier Bufdir at mindre endringer i et vigselsritual ikke gjør ekteskapet ugyldig.

I over 30 år kan Metodistkirken i Norge ha benyttet en vigselsliturgi som ikke har vært godkjent, skrev Dagen tidligere denne måneden. Professor Asbjørn Strandbakken sa til avisa at konsekvensen av dette kan være at nærmere 800 ekteskap er ugyldig.

– Jeg er veldig lettet på vegne av kirkesamfunnet og de 800 parene dette gjelder, sier daglig leder Emil Skartveit i Metodistkirken Norge til Vårt Land.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har kommet med en overordnet vurdering av ugyldighetsspørsmål i forhold til vigselsritualer, der de sier at mindre endringer i et godkjent vigselsritual ikke gjør at et ekteskap er ugyldig.

Det er Bufdir som har ansvaret for å godkjenne vigselsritualer. Vurderingen deres vil bli videreformidlet til Statsforvalteren, som skal ta en konkret vurdering på hvilken betydning dette får for Metodistkirken.

Mindre språklige endringer i den delen av vigselsritualet som gjelder selve ekteskapsinngåelsen, vil slik Bufdir ser det heller ikke medføre ugyldighet.

Direktoratets konklusjon er at «mindre endringer i de delene av et vigselsritual som omhandler de rent seremonielle handlingene (salmer m.m.), ikke fører til at ekteskap kan anses ugyldig inngått», skriver de.