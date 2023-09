Mann døde i arbeidsulykke i Nittedal

NTB

En utenlandsk mann i 50-årene mistet livet etter at han falt ned fra lasteplanet på en lastebil på Hagan i Nittedal fredag ettermiddag.

Mannen falt etter å ha levert varer. Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 16.14. Politiet opplyser to timer senere at mannen trolig falt som følge av et illebefinnende.

– Mannen ble funnet av et vitne, så vi er ikke helt sikre på når dette skjedde, sier operasjonsleder Pål Bjelland i Øst politidistrikt til NTB.

Helsepersonell ga livreddende førstehjelp på stedet, men livet til mannen sto ikke til å redde.

Mannens pårørende er ikke varslet, opplyser politiet.