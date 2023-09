Foxtrot-nettverket er registrert i seks politidistrikter i Norge

Kripos-sjef Kristin Kvigne sier at det er registrert aktivitet med tilknytning til det svenske Foxtrot-nettverket i halvparten av landets politidistrikter. Foto: Hanna Johre / NTB

NTB

Politiet har registrert aktivitet fra folk tilknyttet det svenske, kriminelle nettverket Foxtrot i halvparten av landets politidistrikter.

– Vi har nå registrert aktiviteter fra personer med tilknytning til Foxtrot-nettverket i seks politidistrikter. Det er også andre svenske organiserte kriminelle som gjør tjenester for norske kriminelle i Norge. Vi må være oppmerksomme på at terskelen for å etablere seg i Norge blir lavere, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne til NRK.

Norge har i alt tolv politidistrikt.

Mange av drapene og bombeangrepene i det kriminelle miljøet i Sverige den siste tiden knyttes til Foxtrot-nettverket.

Det antas at Foxtrot-nettverket styres av Rawa Majid, som oppholder seg i Tyrkia. Kvigne sier at situasjonen i Sverige på dette området ikke er helt ulik den i Norge.

– Situasjonen i Norge er tilsvarende den i Sverige, med at vi har bakmenn som sitter i utlandet og styrer den organiserte kriminaliteten i stor grad. Mens bakmennene i Sverige sitter i Tyrkia, sitter bakmennene våre i Marokko, sier hun.

Kripos-sjefen sier at disse har dobbelt statsborgerskap, og at de derfor ikke kan pågripes av norsk politi selv om de er etterlyst internasjonalt.