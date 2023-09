Aktor varsler rettspsykiatrisk undersøkelse av Jan Helge Andersen

NTB

Det skal gjennomføres en rettspsykiatrisk undersøkelse av Jan Helge Andersen, bekrefter aktor i Baneheia-saken.

Andersen er siktet for drapet han ikke ble dømt for i den opprinnelige Baneheia-saken. Det skjer etter at Viggo Kristiansen ble renvasket og frikjent.

Selv om det ikke er tatt ut tiltale mot Andersen ennå, er forberedelsene til en rettssak til våren i full gang. TV 2 melder at eksperter skal undersøke Jan Helge Andersen.

Det bekrefter statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei. Spesialist i nevropsykologi, Karin Susanne Nordby Johansen, og spesialist i psykiatri, Terje Tørrissen, har fått oppdraget.

Andersens forsvarer vil ikke kommentere om han vil samarbeide med de sakkyndige.

I 2002 ble Jan Helge Andersen (42) dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Lena Sløgedal Paulsen (10) 19. mai 2000.