Blågrønn enighet gir Høyre makta i Trondheim – innfører parlamentarisk styre

NTB

De blågrønne partiene er enige i Trondheim. Makta går til Kent Ranum i Høyre, som vil innføre parlamentarisk styre. Ranum blir trolig byrådsleder.

– Vi står her i dag og markerer det som er en historisk dag for byen og for oss. Vi gleder oss utrolig til fortsettelsen, sa Kent Ranum på en pressekonferanse fredag morgen.

Der ble byens nye styre presentert. Høyre, Venstre, MDG, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti er med på enigheten.

Arbeiderpartiet har hatt makten i Trondheim i 20 år, men i år var det slutt. Rita Ottervik, som har vært byens ordfører i tilsvarende mange år, må gi fra seg stafettpinnen til de blågrønne. Det har vært politisk kaos i byen siden valgresultatet, og det har lenge vært usikkert hvordan og hvem maktfordelingen vil bestå av.

– Vi har skapt en plattform vi er stolt av og som skal ta byen i en ny og grønnere retning, sa Ranum.

MDG og Sp bytter side

MDG og Senterpartiet har byttet side og blir med på å danne det blågrønne flertallet.

– Dagen er historisk. For første gang inngår MDG et samarbeid til sentrum-høyre i Trondheim. Sammen skal vi utvikle et moderne, grønt og sosiale velferdssamfunn, sier Line Fjørstad, 1.-kandidat for Trondheim MDG.

Ranum hyllet måten de har funnet tverrpolitiske løsninger på.

– Og den måten vi i fellesskap har funnet sammen, lenge før vi gikk i dybden på selve politikken, sa Ranum.

Ranum blir trolig byrådsleder

Det innføres parlamentarisme i Trondheim fra høsten 2024, ifølge Ranum. Det betyr at Trondheim vil bli styrt av et byråd, og at ordførerens rolle blir avgrenset til å være ordstyrer og en representant for kommunen.

– Jeg er sikker på at det å få gjort noe med styringsformen for politisk ledelse vil medføre at vi får gjennomført mer, sa Ranum.

– Vi har ikke diskutert posisjoner så langt, men jeg finner det naturlig, da, uten at det er konkludert, sa Ranum til latterbølger da han fikk spørsmål om han blir byrådsleder.

Erling Moe fra Venstre blir varaordfører, mens Ranum trolig vil sitte som byens ordfører først fram til parlamentarismen innføres om et års tid.