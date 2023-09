Blågrønn enighet gir Høyre makta i Trondheim

NTB

De blågrønne partiene er enige i Trondheim. Makta går til Kent Ranum i Høyre.

Det ble presentert på en pressekonferanse fredag morgen.

– Vi har skapt en plattform vi er stolt av og som skal ta byen i en ny og grønnere retning, sa Høyres ordførerkandidat, Kent Ranum.

Han kaller det en historisk dag.

Høyre, Venstre, MDG, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti er med på enigheten.

MDG og Senterpartiet bytter dermed side og blir med på å danne et blågrønt flertall.

– Dagen er historisk. For første gang inngår MDG et samarbeid til sentrum-høyre i Trondheim. Sammen skal vi utvikle et moderne, grønt og sosiale velferdssamfunn, sier Line Fjørstad, 1.-kandidat for Trondheim MDG.