Nedgangen i byggevarehandelen fortsetter

NTB

Byggevarehandelen falt med 7,3 prosent i andre tertial 2023 fra samme periode året før.

Det er proffmarkedet som står for hele tilbakegangen, skriver Virke i en pressemelding.

– Den kraftige bremsen i nybygg rammer proffmarkedet hardt, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

Virke venter at byggevarehandelen faller med 11 prosent i 2023 og 7 prosent i 2024.

– Selv om vi venter at privatmarkedet snur oppover fra andre halvår neste år, ligger det an til at proffmarkedet fortsetter å falle i 2024, sier Aslaug.