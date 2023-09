Aasland: Ingen kontakt mellom Equinor om Kina-riggene

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) bekrefter at det ikke har vært noen kontakt mellom Equinor og politiske myndigheter i forkant av Equinors leiekontrakt med kinesiskeide Cosl for leie av flyterigger. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) bekrefter at Equinor ikke har vært i kontakt med myndighetene før de inngikk kontrakter på leie av kinesiske flyterigger.

De siste ukene har Equinor inngått store kontrakter med det kinesiskeide selskapet Cosl for leie av flyterigger. Nå er 5 av 13 flyterigger på norsk sokkel eid av den kinesiske staten, noe som fikk flere politikere til å reagere kraftig i forrige uke.

Aasland kom med opplysningen om at Equinor ikke var i kontakt med politiske myndigheter etter et skriftlig spørsmål fra Høyres Ine Eriksen Søreide, skriver Dagens Næringsliv.

Ingen dialog

– Det har ikke vært dialog med selskapet om saken i forkant. Selskapet har selv vurdert saken i lys av det ansvaret som følger av at deler av virksomheten er underlagt sikkerhetsloven, svarte Aasland.

Søreide reagerer på svaret fra statsråden, som hun mener har tatt altfor lett på denne saken. Hun mener det er oppsiktsvekkende at det ikke har vært noen dialog om saken, og etterlyser en behandling og vurdering av saken av Olje- og energidepartementet og sikkerhetsmyndighetene.

Frps Christian Tybring-Gjedde er heller ikke beroliget av svarene fra statsråd Aasland.

– Dette var tynn suppe. Ministeren toer sine hender, sier Tybring-Gjedde.

Opererer med skylapper

Teknisk Ukeblad (TU) skriver at oljeselskapet skal ha opplyst til regjeringen at riggene ikke vil være koblet opp mot Equinors infrastruktur, og at det vil være folk fra riggoperatøren i deres boresenter for å styre boreriggenes operasjoner.

Professor Øystein Tunsjø ved Forsvarets høgskole sier til TU at han mener Equinor opererer med skylapper.

– De ser veldig til internasjonale retningslinjer hvor man ikke kan forskjellsbehandle mellom selskaper. Men det er ikke slik man gjør når det er knyttet til kritisk infrastruktur, sier han.