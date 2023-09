Rettsmedisiner utelukker ikke oversmitte av DNA i Birgitte-saken, men tviler på at det har skjedd

Den britiske DNA-eksperten Jonathan Whitaker under rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NTB

En britisk rettsmedisiner utelukker ikke at oversmitte av DNA på Birgitte Tengs' strømpebukse før drapet skjedde kan være mulig. Men han tror ikke at det er sannsynlig.

Den britiske DNA-eksperten Jonathan Whitaker, som har over 30 års erfaring som rettsmedisiner, vitnet i lagmannsretten torsdag, skriver Stavanger Aftenblad.

Tiltaltes forsvarere mener det finnes utallige mulige anledninger for at tiltaltes DNA til slutt endte på Tengs’ strømpebukse for 28 år siden, og den britiske eksperten slo fast at en forsker alltid vil svare ja når spørsmålet er om noe er mulig.

– Vårt hovedsyn er at slike ting kan skje. Men vi må tenke på hva som er sannsynligheten for at slik oversmitte har skjedd sammenlignet med andre alternativer. Det er ikke så mye hjelp i å si at noe er mulig, fordi forskerne vil alltid svare ja på det spørsmålet. Du kan spørre meg om det er mulig for meg å vinne i lotto. Ja, det er det. Men er det sannsynlig? sa Whitaker.

Påtalemyndigheten mener at hovedbeviset, Y-kromosomet øverst på strømpebuksen, ble avsatt der av blod på drapsmannens fingre. Forsvarerne mener på sin side at det ikke er bevist at det var blod på dette stedet.

I retten sa Whitaker at det er tvilsomt at dette stedet er kilde til DNA-funnet på låret hvis det ikke var en blodflekk. For på stedet der den nye Y-profilen ble funnet, var det blod, skriver avisen.