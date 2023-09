Dobbeltdrap i Kristiansand: 46-åring etterlyst – mistanke styrket

NTB

Politiet i Agder etterlyser Alwan Ahmed Alawneh (46), far til jenta som ble drept i Vågsbygd i Kristiansand onsdag. Han er siktet for dobbeltdrap.

– Den etterlyste mannen er den siktede i saken. Han er far til den åtte år gamle jenta som ble funnet drept, men bor ikke lenger på adressen, sier politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Torsdag klokken 17 møtte politiet pressen.

– Mistankegrunnlaget er styrket, og derfor velger vi å gå ut med etterlysningen. Det er en vurdering vi har gjort, sier Pedersen da.

Politiet har ikke kommet i kontakt med siktede, som er internasjonalt etterlyst.

– Han er veldig viktig for oss å komme i kontakt med. Det er en sentral person i saken og for etterforskningen, derfor går vi nå ut med denne etterlysningen i mediene, sier Pedersen.

Alle muligheter åpne

Alawneh er norsk statsborger og opprinnelig fra Palestina, og politiet frykter han kan oppholde seg i utlandet.

Politiet understreker at de fortsatt jobber ut fra flere hypoteser.

– For politiet er det fortsatt viktig å formidle at en siktelse i en straffesak ikke betyr at vedkommende er gjerningsperson. Vi holder fortsatt alle muligheter åpne og vi utelukker ikke at det kan være andre eller flere gjerningspersoner, sier Pedersen.

Torsdag ble Åse Johnsen Drabløs oppnevnt som bistandsadvokat for de pårørende.

Siste observasjon

Det var klokken 13.21 onsdag ettermiddag at politiet fikk melding om at det hadde skjedd en alvorlig voldshendelse i et bolighus i Vågsbygd i Kristiansand.

Da politiet kom fram fant de en kvinne i 30-årene og hennes åtte år gamle datter døde.

– Vi har en formening om at drapene har skjedd siste døgn. Det vil si fra tirsdag kveld til vi fikk meldingen onsdag klokken 13.21. Siste observasjon av de avdøde er tirsdag kveld, sier Pedersen.

Hun ville ikke svare på om det er gjort noen beslag på åstedet.

– Krimteknikere jobber fortsatt på stedet.

Undersøker klær

Blant undersøkelsene krimteknikerne foretar, er klær som ble funnet i søppelkassen ved et busstopp rundt 50 meter fra boligen, skriver Avisen Kristiansand.

Avisen har ikke fått bekreftet at klærne som ble funnet i søppelkassen, har en sammenheng med dobbeltdrapet, og politiet ønsker ikke å kommentere funnet.