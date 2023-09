Slik mener Mattilsynet dødeligheten hos oppdrettslaks kan halveres

NTB

I fjor døde 58 millioner laks i norske oppdrettsmerder. Mattilsynet mener det bør gjøres mer lønnsomt å ta vare på fiskene.

I Fiskehelserapporten for 2022 kom det fram at 58 millioner laks døde i norske merder i fjor. Det tilsvarer 16,1 prosent av all laksen. Med settefiskproduksjon døde totalt 92,3 millioner laks.

Regjeringen jobber i disse dager med en ny dyrevelferdsmelding. I forbindelse med dette har flere kommet med innspill til hvordan laksedødeligheten kan gå ned, skriver Intrafish.

Mattilsynet skriver i sitt innspill at det bør settes mål om minst 50 prosent reduksjon i dødelighet, sykdomsutbrudd og reduksjon i smittepress fra lakselus innen 2035.

«For å oppnå dette bør det etableres regelverk og regulatoriske ordninger som gjør det mer lønnsomt å ta vare på fiskene.», skriver Mattilsynet.

«Det bør stilles tydeligere og mer fremtidsrettede krav til dyrevelferd i hele akvakulturregelverket, inkludert krav om bruk av standardiserte indikatorer og kriterier for å vurdere belastningsgrad på fisken ved håndtering og behandling.» skriver Mattilsynet videre.