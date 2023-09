Mann siktet i Jonas Henriksen-saken har fortsatt ingen planer om å stille i avhør

Ellen Tvedten Jorem forsvarer en av mennene som er siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Mannen som ble pågrepet først i etterforskningen av drapet på Jonas Henriksen, har ingen planer om å stille til avhør, opplyser forsvarerne hans.

Advokatene Thomas Randby og Ellen Tvedten Jorem opplyser i en pressemelding at mannen fortsatt ikke vil la seg avhøre.

– Vår klient har ikke vært i avhør hos politiet og har ingen konkrete planer om å stille til avhør. Han nekter enhver befatning med drapet på Jonas Henriksen, opplyser advokatene.

Det er til sammen tre personer som er pågrepet i saken. Randby og Jorem forsvarer 28-åringen som først ble pågrepet i forbindelse med drapet på Jonas Aarseth Henriksen 17. august. Han ble pågrepet 14. september og ble dagen etter varetektsfengslet i fire uker.

Den siktede mannen har tidligere begrunnet avhørsnekten med hans tidligere erfaring med politiet, og at han som følge av denne, ikke har tillit til politiet. Mannen er tidligere dømt blant annet for vold og trusler mot politiet og narkotikabesittelse.

Forsvarerne understreker at deres klient sitter varetektsfengslet i full isolasjon og med medieforbud, og at alle sakens dokumenter er klausulert.

– Vår klient har av ovennevnte grunner ingen kunnskap om utviklingen i politiets etterforskning, eller at det er flere personer som er pågrepet i saken, skriver forsvarerne.

De skriver videre at politiet onsdag ba om at isolasjonsperioden skal forlenges i ytterligere to uker.

– Vi mener grunnlaget for fortsatt isolasjon ikke er til stede, og vår klient motsetter seg derfor dette. Spørsmålet om fortsatt isolasjon vil bli behandlet skriftlig av domstolen.