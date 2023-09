Ti prosent av Sveits' isbreer har smeltet de siste to årene

NTB

Høye temperaturer de siste to årene har ført til at ti prosent av isbreene i Sveits har smeltet vekk, ifølge en ny rapport.

– Hastigheten er dramatisk, og det er like mye is som har smeltet vekk bare i løpet av to år som mellom 1960 og 1990, heter det i den nye rapporten fra det sveitsiske vitenskapsakademiet.

Rapporten advarer om at situasjonen bare kommer til å forverre seg.

– Isbreene smelter i en stadig økende hastighet, heter det.

Fjoråret ble det verste året registret når det gjelder smelting i de sveitsiske alpene, med hele seks prosent av all isen smeltet vekk. I år smeltet ytterligere fire prosent vekk.