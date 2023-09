Finnair-fly truffet av lyn på vei til Gardermoen: – Passasjerer skrek

100 passasjerer om bord i et finsk passasjerfly fikk seg en støkk da flyet ble truffet av et lynnedslag, før det ble rammet av kraftig turbulens.

Finnair-flyet tok av fra Helsinki-Vantaa lufthavn i 08-tiden onsdag. Alt gikk som normalt før flyet startet innflyvningen til Oslo Lufthavn Gardermoen.

En passasjer den finske avisen Iltalehti har snakket med, forteller at han ble vekket av en høy lyd om lag et kvarter før flyet skulle lande.

– Jeg hørte et høyt, metallisk smell, og folk som ropte, forteller passasjeren.

Ifølge en annen passasjer ble flyet rammet av kraftig turbulens rett etter lynnedslaget.

– Smellet fra lynet var så kraftig at flere av passasjerene skrek.

– Flyet er inspisert for skader i Oslo

Dronebilde Oslo lufthavn Gardermoen.

Finnairs kommunikasjonssjef, Kaisa Tikkanen, bekrefter hendelsen. Hun opplyser at landingen gikk som normalt, men at flyteknikere undersøkte flyet grundig etter landing på Gardermoen.

– Flyet er inspisert for skader i Oslo. Ettersom det fortsatt krevde ytterligere kontroller, måtte vi kansellere returflyvningen. Vi har omdirigert passasjerene på returflyvningen til andre flyvninger, forteller Tikkanen til avisen.

– Det er ikke farlig for fly å bli truffet av lynet

Ifølge Hufvudstadsbladet er det ikke uvanlig at passasjerfly blir truffet av lynet, og de fleste fly er konstruert for å tåle påkjenningen. Delene på flyet hvor lynet normalt slår ned, det vil si haleroret og ytterst på vingene, er forsterket, og fordeler ladingen fra et lynnedslag utover.

– Det er ikke farlig for fly å bli truffet av lynet, de er designet for å tåle det, sier Finnairs kommunikasjonssjef, Kaisa Tikkanen. Hun anslår at om lag ti av selskapets flyvninger blir truffet av lynet årlig.

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Like etter takeoff slår lynet ned

Your browser doesn't support HTML5 video. Like etter takeoff slår lynet ned

Kan lukte svidd og blinke sterkt



Når lyn treffer fly ledes det på utsiden av flyet og forsvinner ut fra lynavlederne på rorene. Selv om det smeller høyt, og passasjerene kan oppleve sterke, blendende lys, og det i tillegg kan lukte svidd, som av krutt, er det ufarlig for fly, mannskap og passasjerer, ifølge den populærvitenskapelige boken «Hvordan fly flyr», skrevet av en tidligere Widerøe-pilot.

Ifølge Flyselskapet KLM viser tall fra International Air Transport Association (IATA), at alle kommersielle fly, det vil si mer enn 23.600 fly, blir truffet av lyn én eller to ganger i året.

Fly kan selv utløse lyn

Når lyn treffer et fly, går det omtrent 200.000 ampere gjennom flyet. Lynnedslag forekommer oftest ved høyder mellom 1,5 og 6 kilometer, og vanligvis under avgang og landing., skriver Din Side. Fly kan selv utløse lyn når de flyr gjennom ioniserte skyer.

Dagens fly er designet slik at delene på flyet hvor lynet normalt slår ned, haleroret og ytterst på vingene, er forsterket, og fordeler ladingen fra et lynnedslag utover resten av flyet.

Lynbeskyttelse fordeler lynets energi



Ifølge statistikk fra Federal Aviation Administration (FAA) i USA, blir kommersielle fly truffet av lyn omtrent en gang hvert 1.000 flyvninger. Foto: Cornelius Poppe / NTB Les mer Lukk

Ifølge Luftfart Media er moderne fly utstyrt med en rekke systemer for å beskytte mot potensielle farer, inkludert lynnedslag, for å minimere risikoen for skader eller avbrutte flyginger på grunn av lyn.

Moderne fly er utstyrt med det som kalles en Faraday-bur eller lynbeskytter. Metallet i flyets skrog fungerer som en leder og fordeler lynets energi jevnt rundt flyet, og beskytter dermed passasjerer og elektroniske systemer.

Flyvninger kan bli kansellert



Hvis et tordenvær nærmer seg flyplassen, kan flygninger midlertidig bli kansellert eller utsatt for å unngå farlige forhold under avgang eller landing.

Ifølge statistikk fra Federal Aviation Administration (FAA) i USA, blir kommersielle fly truffet av lyn omtrent en gang hvert 1.000 flyvninger. Dette betyr at sjansen for at et enkelt fly blir truffet av lyn, er ganske liten.