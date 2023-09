NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 28. september

Presidentskapsmøte på Stortinget

Årets første ordinære presidentskapsmøte på Stortinget i høst avholdes Presidentskapet vil gjennomgå regelverket for rapportering av representantenes verv og økonomiske interesser.

– Vi har et register over representantenes verv og økonomiske interesser for å sikre åpenhet og tillit blant befolkningen. Basert på sakene fra i sommer, er det naturlig at presidentskapet i fellesskap får tatt en diskusjon om Stortingets regelverk, sa stortingspresident Masud Gharahkhani til E24 i august.

Havbruksutvalget legger fram utledning

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) tar imot en utredning fra Havbruksutvalget. Det kreves tillatelse for å drive havbruk og tillatelsene er begrenset i antall. Utvalget har sett på tillatelsessystemet i havbruksnæringen og hvordan dette kan løses rettferdig.

Norge er i dag verdens største produsent og eksportør av atlantisk laks, og har med det en viktig global rolle som produsent av bærekraftig mat fra havet.

Høring i riksrettsprosess mot Joe Biden

Første høring i riksrettsprosessen mot USAs president Joe Biden. Høringen skal dreie seg om «konstitusjonelle og juridiske spørsmål» rundt daværende visepresident Bidens rolle i sønnen Hunters forretningsvirksomhet i utlandet, ifølge en talsperson for granskningskomiteen i nasjonalforsamlingen.

Det var tirsdag i forrige uke at det republikanske flertallet i Representantenes hus kunngjorde at det åpnes riksrettsprosess mot presidenten. Presidenten og Det hvite hus har avfeid anklagene blankt.

Israel og Tyskland undertegner avtale om rakettforsvarsprosjekt

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius og den israelske forsvarsministeren Yoav Gallant undertegner en intensjonsavtale om rakettforsvarsprosjektet Arrow.

USA ga i august Israel grønt lys til å selge rakettforsvarssystemet Arrow 3 til Tyskland, en kontrakt som ifølge Israel er verdt rundt 37 milliarder kroner.

Ifølge det israelske forsvarsdepartementet er kontrakten den største landets våpenindustri noensinne har inngått.

Frankrikes utenriksminister besøker Finland

Den franske utenriksministeren Catherine Colonna er i Finland for å besøke sin finske kollega Elina Valtonen. Utenriksministrene vil diskutere aktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål, inkludert EU- og NATO-saker, Russlands aggresjon mot Ukraina, langsiktig støtte til Ukraina og aktuelle bilaterale saker.

– Forholdet mellom Finland og Frankrike er tettere enn noen gang etter Russlands aggresjon mot Ukraina og Finlands medlemskap i Nato. Vi jobber tett sammen på mange ulike felt og nivåer. Jeg er glad for å få denne muligheten til å være vertskap for minister Colonna i Helsingfors, sier utenriksminister Valtonen.