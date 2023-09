To menn pågrepet etter skyting på Nordstrand

NTB

To menn er pågrepet i forbindelse med skytingen mot en bolig og en bil på Nordstrand tirsdag kveld.

– De er siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen. Begge de siktede er kjent for politiet fra tidligere. Den ene er i midten av 20-årene og den andre i midten av 30-årene, skriver Oslo-politiet i en pressemelding onsdag kveld.

Ifølge politiet ble de to mennene pågrepet på Østlandet, utenfor Oslo.

De fornærmede er varslet om pågripelsene. Etterforskningen fortsetter, og politiet vil komme med ytterligere oppdateringer torsdag, varsler politiet.

Ingen ble skadd da det sent tirsdag kveld ble skutt mot et hus og en bil fra en bil i Rosendalsveien, en rolig villavei på Nordstrand i Oslo. De som bor i huset var hjemme da dette skjedde. Politiet har sagt at de ikke tror dette er snakk om en tilfeldig hendelse.

Politiet meldte om saken rett etter klokken 23 tirsdag. Det ble løsnet to skudd, og det ble også funnet et våpen på stedet.

Politiet opplyser at det skal ha blitt skutt fra en bil mot et hus og en bil.