Drammensbadet stenger etter funn av kakerlakker

Drammensbadet må stenge i to uker etter kakerlakk-funn.

Det skriver Norges største badeanlegg på Facebook.

Drammensbadet, Norges største badeanlegg, stenger fra og med torsdag 28. september.

Årsaken er funn av skadedyr av typen tysk kakerlakk, skriver de i et innlegg på Facebook.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

Holdes stengt i to uker

Badeanlegget skal i første omgang holde stengt i to uker, og satser på å gjenåpne mandag 16. august.

– Etter å ha konsulert fagkyndig personal i slike saker har vi bestemt oss for å holde hele anlegget stengt i minst to uker. I denne perioden har vi ikke lov til å spyle vann på gulvene for å ikke ødelegge åte som legges ut på ulike plasser i anlegget, står det i Facebook-innlegget.

Videre skriver de at de tar gjestenes sikkerhet på alvor, og at det er derfor de stenger.

– Du skal kunne være trygg hos oss. Vi beklager virkelig ulempen dette medfører for alle våre gjester og medlemmer, avslutter Drammensbadet.

Har tidligere funnet markkakerlakk

Tidligere i august ble det funnet markkakerlakk på anlegget. Dette regnes ikke som et skadedyr.

Den typen som nå er funnet, tysk kakerlakk, regnes imidlertid som et alvorlig skadedyr, ifølge Folkehelseinstituttet.

Den spiser nærmest alt den kommer over, formerer seg hurtig og er vanskelig å bli kvitt. Lukten kakerlakkene avgir er ubehagelig og ofte svært sjenerende i seg selv, skriver FHI.