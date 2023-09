Mor og datter funnet døde i Kristiansand – etterforskes som et dobbeltdrap

Politiet mener de to personene som ble funnet døde i Vågsbygd i Kristiansand onsdag, ble drept. Ingen er så langt pågrepet.

– Etterforskningen så langt tilsier at det er en mor og hennes datter på åtte år som er drept, sier politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder-politiet under en pressekonferanse i Kristiansand onsdag kveld.

Politiet mottok melding om en alvorlig voldshendelse i Vågsbygd i Kristiansand klokken 13.21 onsdag. Det var en person som skulle besøke noen på adressen, som meldte ifra til politiet.

– Meldingen var av en slik karakter at vi umiddelbart forsto at dette var en alvorlig hendelse, sier Pedersen.

Etterforskes som dobbeltdrap

Da politiet kom til stedet, tok de seg inn i boligen. Der ble det funnet to livløse personer som ble konstatert døde.

– Politiet klarerte boligen, og det var ingen andre personer i boligen enn de to døde. Saken etterforskes som et dobbeltdrap, sier Pedersen.

Ingen er så langt pågrepet i saken, men politiet mener at det ikke er noe ved saken som tilsier at det er fare for noen andre.

– Det er klart det er ønskelig å komme til en rask pågripelse, sier Pedersen til Fædrelandsvennen.

Hun svarer ikke på hvorvidt det er noen som er siktet eller mistenkt i saken.

Pedersen understrekte på pressekonferansen at de to ikke er formelt identifisert. De pårørende er varslet.

– Politiet etterforsker saken bredt. Det er for tidlig å si noe om dødsårsaken, sier Pedersen.

Interessert i videoer

Pedersen sa tidligere onsdag til NTB at politiet skal undersøke om det har vært flere personer på stedet. Politiet sperret av store områder rundt boligen, og det ble også innført droneforbud rundt åstedet. Krimteknikere jobbet onsdag kveld inne på åstedet.

Det er foreløpig lite informasjon politiet kan gå ut med på nåværende tidspunkt.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer i nabolaget som har videoovervåking, eller bileiere som har kamera på bilene sine.

– Hvis noen har det og har vært i nærheten av åstedet i Vågsbygd det siste døgnet, så ber vi dem om å ta kontakt, sier Pedersen på pressekonferansen.