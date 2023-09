Utredning: Nord-Norgebanen anbefalt skrotet

Utbygging av en fullstendig Nord-Norgebane kommer til å koste over 281 milliarder kroner, ifølge en utredning som anbefaler å skrote prosjektet. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

Jernbanedirektoratet anbefaler ikke å gå videre med planene om å bygge ut Nordlandsbanen til Tromsø og Harstad.

Utredningen blir overlevert til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) onsdag.

Alternativet med en fullstendig Nord-Norgebane med arm til Harstad er det dyreste. Uten avstikkeren til Harstad hadde utbyggingen kostet 234 milliarder, mens en bane mellom bare Narvik og Tromsø hadde kostet 111 milliarder.

Vil heller investere i eksisterende linjer

I utredningen blir det i stedet anbefalt å utbedre de eksisterende jernbanelinjene til og fra Nord-Norge. Kostnaden for det oppgis til 14 milliarder.

– Vi anbefaler en målrettet styrking av de eksisterende jernbaneforbindelsene til og fra Nord-Norge, er Jernbaneverkets konklusjon, med henvisning til Ofotbanen og Nordlandsbanen.

Direktoratet er bedt av regjeringen om å utrede en forlengelse av Nordlandsbanen nordover, men det anbefales altså ikke:

– En utbygging av Nord-Norgebanen vil både gi dårlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet og negative virkninger for natur og miljø, klima og reindrift, konkluderer direktoratet.

Nygård håper på stor debatt

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) takket for utredningen, men ville ikke si hvordan han stiller seg til at Nord-Norgebanen foreslås skrotet.

– Jeg kan ikke gå nærmere inn i innholdet i utredningene og hvordan regjeringen stiller seg til det nå. Vi skal sette oss inn i rapportene og ta de med oss videre i vårt arbeid, sier Nygård.

Han legger til at han håper på en stor offentlig debatt om dette. Utredningen skal nå sendes på høring der aktører kan komme med innspill.

– Jeg må si, uten at jeg tar stilling til anbefalingene, at det er gjort et imponerende stykke arbeid, sier Nygård.