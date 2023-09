Mann dømt for vold mot Per Sandberg

Tidligere Frp-politiker Per Sandberg på puben Grand Bar i Halden. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

En mann er dømt til fengsel i sju måneder for vold mot Per Sandberg i romjulen 2022. Mannen er også dømt til å betale Sandberg oppreisning på 100.000 kroner

Dommen falt i Søndre Østfold tingrett tirsdag, melder VG.

Mannen er også dømt for vold mot en tjenestemann i forbindelse med pågripelsen og for seksuelt krenkende atferd mot to kvinner den samme kvelden.

Det var natt til 30. desember i fjor på Sandbergs pub Grand Bar i Halden at mannen ifølge dommen skal ha slått Per Sandberg i ansiktet med knyttet neve og tok armen rundt halsen hans bakfra.

Sandberg ble blant annet påført hjernerystelse av volden.

Kort tid etterpå skal mannen ha truet med å komme tilbake og skyte den tidligere fiskeriministeren.