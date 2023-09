Tromsø-ordfører gir ikke opp arbeidet med jernbane i nord

* Den videre forlengelsen av jernbaneforbindelsen har vært planlagt og foreslått helt fra Nordlandsbanen sto ferdig i 1962. Allerede på 1970-tallet forelå det planer om Nord-Norgebanen helt til Tromsø.

* I mars 1989 vedtok Arbeiderpartiet, som da hadde regjeringsmakten, en programformulering om å gjennomføre planleggingen av Nord-Norgebanen i kommende periode. Anleggsarbeidet skal settes i gang når planleggingen gir grunnlag for det, het det i programposten. Samme år vedtok også Senterpartiet at Nord-Norgebanen skulle bygges.

* Da jernbanemeldingen for perioden 1990 til 1993 ble diskutert i juni 1989, sa Ap, KrF og Sp at det burde være grunnlag for å legge fram en plan for Nord-Norgebanen innen 1993. Den gang ville man dessuten utrede jernbaneforbindelse fra Kirkenes via Nikel til Murmansk i daværende Sovjet.

* I april 1990 opplyste Samferdselsdepartementet at en utbygging av Nord-Norgebanen ville koste 15 milliarder kroner. Dette skulle imidlertid også inkludere elektrifisering av Nordlandsbanen og nytt jernbanemateriell.

* I 1993 vedtok et flertall på LO-kongressen å gå inn for at Nord-Norgebanen skulle bygges, med oppstart i løpet av 1997.

* 25. februar 1994 la daværende samferdselsminister Kjell Opseth (Ap) planene om utvidelse av Nord-Norgebanen ned for godt etter at det ble fastslått at kostnadene ved å forlenge banen ville blitt ti ganger høyere enn nytten.

* I 2009 ble Nasjonal transportplan for perioden 2010 til 2019 lagt fram med formuleringen «Regjeringen legger i planperioden ikke opp til planlegging eller bygging av jernbane på strekningen Fauske-Tromsø».

* I Nasjonal transportplan for perioden 2019–2029 ble det bestemt at en mulig utbygging av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø, med påkobling til Ofotbanen i Narvik, skulle utredes.

* 1. juli 2019 la Jernbanedirektoratet fram en kostnadsutredning om mulig jernbaneutbygging fra Fauske til Tromsø. I kostnadsanslaget står det at banen vil koste mellom 113 og 120 milliarder kroner. Banen vil ifølge beregningene ikke være samfunnsøkonomisk lønnsom med et netto tap på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

* Onsdag får samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) rapporten fra Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Avinor og Kystverket om grunnlaget for framtidens transportsystemer i Nord-Norge. Rapporten omhandler transport på vei, jernbane, sjøfart og luftfart i Nord-Norge fram til 2060.

(Kilde: NTB)