Advarer etter parkeringsregning på over 20.000 kroner

Dette er én av to fakturaer Jan Slåtto-Jensen mottok fra Aimo Park etter to parkeringsbesøk i P-huset på Aker Brygge.

– Synes det blir for drøyt for fem og en halv timers parkering.

«VÆR OBS - KAMERAPARKERING».

Slik starter Facebook-innlegget til Jan Slåtto-Jensen.

Kameraparkering har blitt mer og mer vanlig de siste årene. Bildet er tatt på Gardermoen tidligere i år. Les mer Lukk

Slåtto-Jensen har ved to anledninger stått parkert i parkeringshuset på Aker Brygge i totalt litt over fem timer. Dette har han mottatt regninger på 15.238 og 4298 kroner for.

«Å betale i overkant av kr 20.000,- for å parkere bilen i ca 5,5 time i Oslo - syns jeg blir for drøyt», skriver han videre.

Parkeringsselskapet Aimo Park hevder i sine fakturaer at Slåtto-Jensens bil har stått parkert i P-huset på Aker Brygge i nesten 1 måned, fra 11. august til 8. september ved første besøk og 11. september til 19. september ved det andre.

I virkeligheten har Slåtto-Jensen stått parkert fra klokken 09.52 den 11. august til 12.15 samme dag og fra 09.45 til 13.13 19. september.

– Her hele utfordringen ligger

Et tydelig svar på hva det er som har skjedd, har ikke kommet frem ennå, men Slåtto-Jensen har en teori.

Han har nemlig et personlig registreringsskilt, som heter «SLÅTTO». Ved gjentatte anledninger skal Slåtto-Jensen ha registrert at bilen blir registrert som henholdsvis «SLÅTTO» eller «SLATTO», ifølge Tek.no.

– Det er jo her hele utfordringen ligger. Kameraene og systemet er ikke gode nok til å skille på bokstavene A og Å, sier han til Tek.no

På Facebook anbefaler han alle å skru av kameraparkering når de bruker EasyPark-appen.

Tilbaketrukket

EasyPark erkjenner overfor Tek.no at de personlige registreringsskiltene kan være problemet.

Aimo Park på sin side trekker frem at det ikke er så mange som opplever denne typen problemer, men problemstillingen er likevel ikke helt fremmed.

Etter omtale av Slåtto-Jensens sak, har Aimo Park trukket tilbake feilfaktureringen.