Canadisk fond kjøper opp Q-Free og vil ta selskapet av børs

NTB

Et canadisk fond byr over dobbelt så mye som børsverdien for å overta 62,8 prosent av aksjene i teknologiselskapet Q-Free. Målet er å ta selskapet av børs.

Det framgår av en børsmelding sent tirsdag kveld at Juniper Holdco, et selskap eid 70 prosent av det canadiske fondet Guardian Capital og 30 prosent av Rieber-familien, overtar Rieber amp; Søns 62,8 prosent seierandel i Q-Free til en kurs på 12 kroner per aksje, skriver Finansavisen.

Selskapet vil også by 12 kroner per aksje for de 37,2 prosent resterende aksjene i markedet. Det vil gi en total kjøpesum på 1,3 milliarder kroner. Til sammenligning hadde selskapet en markedsverdi på 660 millioner kroner ved børsslutt tirsdag, da aksjen ble omsatt for 5,94 kroner.

Hvis Juniper Holdco får hånd om over 90 prosent av aksjene i Q-Free, vil selskapet tvangsinnløse de øvrige eierne, opplyser de ifølge MN24.

Transaksjonen skal etter planen gjennomføres i oktober.

Trondheimsbaserte Q-Free er mest kjent som leverandør av bompenge- og trafikkstyringssystemer og Autopass-brikken.