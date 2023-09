Varsel om styrtregn fra Agder til Vestland

NTB

Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel og advarer om kraftige regnbyger helt fra Vestland fylke og ned til Agder onsdag.

– Vi har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Vestland fylke, Rogaland og Agder, melder meteorologene på meldingstjenesten X.

De skriver at de kraftigste regnbygene er ventet fra onsdag morgen til sent onsdag formiddag, og det kan komme over 20 mm på en time Det vil være store variasjoner i intensitet og mengde.