Widerøe mister 80 prosent av SAS-kontrakt

NTB

Widerøe mister 80 prosent av kontrakten på leveranse av bakketjenester til SAS fra 1. februar.

Dette gjelder Trondheim, Stavanger, Bodø, Haugesund, Kristiansund og Ålesund. Samtidig blir samarbeidet videreført på Kirkenes, Alta, Svalbard, Evenes, Molde og Lakselv.

– Dette er en krevende dag for oss. Vi mister kontrakten på viktige lufthavner med en partner vi har hatt et langvarig samarbeid med. Det er litt overraskende at SAS flytter en så stor andel av kontrakten, sier administrerende direktør Marius Myhre i Widerøe Ground Handling.

– Vi opplever å ha strukket oss svært langt for å kunne være konkurransedyktig, og derfor er vi både skuffet og lei oss. Jeg er spesielt lei meg på vegne av alle våre dedikerte medarbeidere som over mange år har levert tjenester til SAS, og som nå går noen usikre uker i møte, sier han.