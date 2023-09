Staten anker nakenvisiteringsdom

Staten anker dommen fra Borgarting lagmannsrett, der staten ble dømt for brudd på menneskerettighetene til tre tidligere innsatte i forbindelse med nakenvisitasjon, inn for Høyesterett. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Staten er dømt i både tingretten og lagmannsretten for brudd på menneskerettighetene til tre innsatte i Bergen fengsel, men anker videre til Høyesterett.

I 2022 ble staten dømt for menneskerettighetsbrudd etter at flere hundre innsatte ved Bergen fengsel over tid hadde blitt utsatt for omfattende nakenvisitering. Blant annet ble en kvinnelig innsatt bedt om å fjerne en tampong mens en fengselsbetjent så på.

I dommen fra Oslo tingrett ble imidlertid Justisdepartementet ikke dømt til å betale erstatning til de tre tidligere innsatte som hadde gått til sak, noe Borgarting lagmannsrett endret på i en dom i august i år.

Da fikk to av dem en erstatning på 100.000 kroner, mens den tredje ble tildelt 75.000 kroner.

Anker dommen i sin helhet

Staten har nå anket hele dommen fra lagmannsretten inn for Høyesterett, både de rettslige og faktiske forhold.

I anken skriver regjeringsadvokat Liv Inger Gjone Gabrielsen blant annet at saken har stor økonomisk betydning, fordi det er mer enn 200 tidligere innsatte som har varslet krav. Staten mener også at det ikke er grunnlag for å tilkjenne oppreisning og at oppreisningsnivået uansett er for høyt.

De tidligere innsattes advokater, Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma, mener på sin side at anken bør nektes fremmet i sin helhet.

– Vil stå løpet ut

– Våre klienter er selvsagt skuffet, men ikke overrasket. Det er krevende å stå i en slik prosess, og især når staten ber om stadig omkamp på noe som i utgangspunktet er klart og tydelig avklart i norsk rett. Men klientene er motiverte, og vil stå løpet ut, sier advokatene Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma

Advokatene reagerer også på at staten i sin anke vist til at saken har stor økonomisk betydning.

– At Regjeringsadvokaten er mer opptatt av at grove og gjentatte menneskerettsbrudd er dyrt for staten enn å beklage og unnskylde at innbyggeres menneskerettigheter er krenket, er mildt sagt sjokkerende, sier de to advokatene.