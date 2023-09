Ap-undersøkelse: Økonomisk uro bidro til valgnederlaget

NTB

Allerede på valgkvelden startet Arbeiderpartiet å spørre velgere om hva som gikk galt. Mange av dem peker på den økonomiske hverdagen som avgjørende.

– I undersøkelsen sier åtte av ti at de er urolige for økonomien. Jeg mener at vi har en politikk for å bringe orden tilbake i økonomien og få prisene ned. Men det tar tid, sier Arbeiderpartiets leder og statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Mandag møtte han Arbeiderpartiets landsstyre til oppvask og evaluering av hva som gikk galt i kommunevalget.

Mye glapp for Arbeiderpartiet, og Høyre ble Norges største parti for første gang på 99 år.

Støre er åpen om at det er ting han sikkert kunne gjort annerledes.

– Helt sikkert. Og jeg har invitert til at vi får tilbakemeldinger på det, sier han.

Stor kartlegging av velgere

Allerede på valgnatten begynte Arbeiderpartiet å samle inn tilbakemeldinger fra velgerne.

Gjennom en stor «ettervalgsundersøkelse» har partiet forsøkt å få svar på hvorfor mange vendte dem ryggen. Spørreundersøkelsen startet på valgkvelden og fortsatte i dagene etter valget.

Resultatene ble presentert for landsstyret mandag.

Støre: Understreker ansvaret

Blant annet svarer seks av ti velgere at deres personlige økonomi er blitt dårligere enn for ett år siden.

– I folks hverdag, her og nå i 2023, hadde vi ikke gode nok svar. Dette valget skjedde i skyggen av en økonomisk krise for mange, konkluderer Støre.

– Dette har skjedd på din vakt. Er ikke dette noe Arbeiderpartiet skal sørge for å ordne opp i?

– Jo, og det er det vi jobber med. Det har også skjedd krig i Europa, inflasjon, pandemi på min vakt. Men det er ikke noen unnskyldning. Tvert imot, det understreker hvor stort ansvar vi har, sier Støre til NTB.

– Enige i verdiene

Ap har ikke gått ut offentlig med resultatene, men Støre presenterte deler av den i sin tale til landsstyret mandag.

Undersøkelsen viser blant annet at partiet har mistet oppslutning blant velgere med vanlige inntekter, bosatt langs kysten, i byene eller områdene rundt, får NTB opplyst.

Det viser seg også at saker som eldreomsorg, skole og oppvekst er spesielt viktige for folk – som så mange ganger før i lokalvalg.

Samtidig er mange enige i Arbeiderpartiets grunnverdier, mener Støre.

– Vi vet fra undersøkelser at veldig mange deler våre verdier. Om rettferdig fordeling og like muligheter i hele landet. Men vi har ikke vært gode nok til å utvikle saker som treffer de verdiene og den hverdagen folk opplever nå, i en tid som er utsatt for mange, med dyrtid og økende rente, sier han.

Bred kartlegging

Ettervalgsundersøkelsen er ikke den eneste undersøkelsen Ap skal gjøre etter valget. De har i tillegg planlagt:

* En spørreundersøkelse blant alle medlemmer.

* En egen undersøkelse til kandidater, ordførere, gruppeledere, fylkesstyrer og andre sentrale politikere i kommunene.

* En undersøkelse av prosjektene partiet hadde i valgkampen.

* En egen undersøkelse av hvordan partikontoret på Youngstorget i Oslo og valgkampsentralen fungerte.

* Partiet lager også et eget verktøy for evaluering i hvert enkelt kommuneparti.

– Og når vi skal evaluere, må vi gå gjennom alt og alle. Også meg. Jeg vil ha tilbakemeldinger på den jobben jeg og ledelsen har gjort, sa Støre i sin tale.