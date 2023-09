Ikea-ansatt dømt for å ha skrevet ut gavekort til seg selv

En tidligere Ikea-ansatt er dømt til 25 dagers fengsel for å ha svindlet til seg over 130.000 kroner ved å skrive ut gavekort til seg selv ved bruk av falske navn. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

NTB

En tidligere Ikea-ansatt er dømt til 25 dagers fengsel for å ha skrevet ut gavekort til seg selv til en verdi av over 130.000 kroner.

Forholdene strakte seg over rundt ett år fra 2021 til 2022. Det var VG som først omtalte dommen, som ble avsagt i Vestfold tingrett mandag.

Kvinnen, som jobbet ved Ikea Slependen i Asker, opprettet reklamasjonssaker på til sammen tolv fiktive personer hvor hun skrev ut gavekort til seg selv.

Hun brukte falske navn på gavekortene, og summene varierte fra 2000 kroner og opp til 11.084 kroner.

– Siktede har åpenbart utnyttet de smutthull hun har kartlagt i sikkerhetsrutinene til Ikea og utnyttet disse for å skaffe penger for å dekke sin personlige gjeld. Hun har lagt mye arbeid ned i å variere måten underslagene er forgått på for å unngå å bli oppdaget, heter det i dommen.

Kvinnen har hele tiden erkjent straffskyld, og rettssaken gikk som en såkalt tilståelsessak.

– Retten antar at siktede vil fylle vilkårene for soning med fotlenke og at dette ikke vil påvirke hennes arbeidsforhold i nevneverdig grad, heter det videre i dommen.

Hun er også dømt til å betale 130.663 kroner – tilsvarende den totale summen på gavekortene – i erstatning til Ikea. Retten har anbefalt at det settes opp en betalingsplan for at kvinnen skal være i stand til å betale tilbake.